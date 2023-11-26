شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يطير إلى موريتانيا لمواجهة نواذيبو فى دوري الأبطال بعد لقاء الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر
وتقام مواجهة بيراميدز والدراويش 28 من الشهر الجارى، ثم تطير البعثة بعدها بعدة ساعات قليلة إلى موريتانيا لمواجهة نواذيبو يوم 2 ديسمبر.
وحقق فريق بيراميدز الفوز على مازيمبى الكونغولى، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.
سجل الجنوب أفريقي فخرى لاكاى هدف التقدم لبيراميدز فى شباك مازيمبى الكونغولى بالدقيقة 54، وجاء الهدف بعدما استلم فيستون ماييلى الكرة داخل منطقة الجزاء وهيئها لفخرى لاكاى القادم من الخلف ليسددها من لمسة واحدة فى شباك مازيمبى، ويعد هو الهدف الأول لبيراميدز فى دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، كما إنه أول هدف يسجل فى هذه النسخة.
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