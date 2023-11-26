شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يطير إلى موريتانيا لمواجهة نواذيبو فى دوري الأبطال بعد لقاء الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت إدارة نادى بيراميدز على السفر إلى موريتانيا نواذيبو الموريتانى في ثاني جولات دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا عقب الانتهاء من مواجهة الإسماعيلي، المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري

وتقام مواجهة بيراميدز والدراويش 28 من الشهر الجارى، ثم تطير البعثة بعدها بعدة ساعات قليلة إلى موريتانيا لمواجهة نواذيبو يوم 2 ديسمبر.

وحقق فريق بيراميدز الفوز على مازيمبى الكونغولى، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.