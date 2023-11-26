شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستضيف أبو سليم الليبي فى افتتاح دور مجموعات الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، نظيره أبو سليم الليبى، فى السادسة مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، مباراة الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية، في لقاء يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لاعتلاء صدارة المجموعة التى تضم كلاً من: "الزمالك، ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي".

وحرص معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني، طوال فترة التوقف الماضية على تصحيح بعض الأخطاء التي كان يقع فيها لاعبو الفريق خلال فترة تولى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو زمام القيادة، كما ركز معتمد جمال على رفع الروح المعنوية لدى اللاعبين خاصة بعد تحقيق الفوز على بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، وهو ما استغلها الجهاز الفني ليبنى عليها مرحلة جديدة.

ويتسلح معتمد جمال في مواجهة أبو سليم بعودة بعض المصابين، أبرزهم سيف الدين الجزيرى الذى خاض مرحلة تأهيل في الفترة الماضية، كما قام بتجهيز البنينى سامسون أكينولا، فضلاً عن إعادة الثقة لجميع اللاعبين تحسبًا للاستعانة ببعضهم في الفترة الحالية

وضمت قائمة الزمالك لتلك المباراة كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين، خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر - أحمد زكي، خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم أوباما، خط الهجوم : سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. عواد في حراسة المرمى، وفى الدفاع.. عمر جابر وحمزة المثلوثى ومحمد عبد الغنى، وفى الوسط.. دونجا وعمرو السيسى، وسيد نيمار، وأحمد زيزو، ويوسف أوباما، وفى الهجوم.. سامسون أكينولا.

كما يتسلح الزمالك بوجود 30 ألف مشجع في مدرجات استاد برج العرب، لاسيما وإن مجلس إدارة الزمالك، قام بتوفير 50 حافلة مجانية، لنقل الجماهير من القاهرة إلى ستاد برج العرب، لمؤازرة الفارس الأبيض في المباراة.

على الجانب الأخر، تحدث شكرى الخطوى، المدير الفنى لفريق أبو سليم الليبى، مع لاعبى فريقه محذرهم من خطورة الزمالك، كما طالبهم بالتسلح بالروح والعزيمة، وأن يسعوا لتحقيق نتيجة إيجابية، مؤكدًا إن الفريق لديه إصرار كبير لتحقيق الفوز على الفارس الأبيض، خاصة في ظل الدعم الكبير المقدم من قبل مجلس إدارة النادى الليبى.