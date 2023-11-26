موعد مباراة الزمالك وأبو سليم في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

يخوض نادي الزمالك مباراته الافتتاحية في دور مجموعات النسخة الحالية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عندما يلتقي بنظيره أبو سليم الليبي.

ويعود الزمالك للمشاركة في كأس الكونفدرالية من جديد بعد غياب سنوات، وذلك بعدما احتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري بالموسم الماضي.

وجاء الفارس الأبيض على رأس المجموعة الثانية، والتي ضم بجواره: أبو سليم الليبي – سوار الغيني – ساجرادا الأنجولي.

اقرأ أيضًا: الجولة الأولى في دوري أبطال أفريقيا.. سقوط الوداد وتوهج الاهلي وبصمة بيراميدز

موعد مباراة الزمالك ضد أبو سليم في الكونفدرالية

ويستضيف الزمالك نظيره أبو سليم، في تمام السادسة مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز في مباراة اليوم على أرضه ووسط جماهيره، قبل الخروج في المباراة المقبلة، ومواجهة سوار الغيني خارج الديار، في الجولة الثانية من البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد أبو سليم في الكونفدرالية

ستقوم قناة بي إن سبورتس بنقل مباراة الزمالك ضد أبو سليم مباشرة على شاشتها، بالإضافة إلى نقل المباراة على قناة أون تايم سبورتس التردد الأرضي.

وتحصل قناة أون تايم سبورتس التردد الأرضي على المباريات التي تخوضها الأندية المصرية على أرضها