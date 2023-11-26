الانتصارات 50%.. سجل الزمالك في الكونفدرالية قبل مباراة أبو سليم

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الزمالك لبدء مشواره في دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم، بمواجهة أبو سليم الليبي.

الزمالك ينافس في المجموعة الثانية بالكونفدرالية، مع ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي وسوار الغيني، بجانب أبو سليم.

ويلتقي الزمالك مع ضيفه أبو سليم، اليوم الأحد ، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وفي السطور التالية يلقي "الخليج 365" الضوء على ملخص مشاركات الزمالك في الكونفدرالية.

سجل الزمالك في الكونفدرالية

ظهرت بطولة الكونفدرالية بشكلها الحالي عام 2004، ومنذ ذلك الحين شارك الزمالك في 4 نسخ لها.

مشاركات الزمالك في الكونفدرالية جاءت في أعوام 2015 و2018 و2019 بجانب العام الحالي.

في نسخة 2015 ودع الزمالك بطولة الكونفدرالية من نصف النهائي على يد النجم الساحلي التونسي.

وبعد 3 سنوات، فشل الفريق الأبيض في بلوغ دور المجموعات، بعد سقوطه أمام ولايتا ديتشا الإثيوبي في الدور التمهيدي.

وفي عام 2019، حقق الزمالك لقبه الأول والوحيد حتى الآن في الكونفدرالية، بعد التغلب على نهضة بركان المغربي في النهائي.

وإجمالا خاض الزمالك 34 لقاء في الكونفدرالية، فاز في 17 منها، بنسبة انتصارات 50%.

وفاز الزمالك في 10 من أصل 14 مباراة بنسخة 2015، بينما اكتفى بـ6 انتصارات في موسم حصد اللقب عام 2019.

ولم يحقق الزمالك أي فوز في نسخة 2018، بينما انتصر مرة واحدة حتى الآن هذا الموسم.

وتعادل الزمالك في 9 مباريات بالكونفدرالية، فيما تعرض لـ8 هزائم، وذلك دون احتساب المباريات التي حسمتها ركلات الترجيح حيث يتم اعتبارها تعادلا.