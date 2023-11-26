شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يُرحّب برحيل حارس الأهلى فى الميركاتو الشتوى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحّب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، برحيل حمزة علاء حارس مرمى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، وطلب الحارس الشاب من مسئولي النادي الموافقة على رحيله على سبيل الإعارة فى فترة الانتقالات الشتوية؛ لرغبته في الحصول على فرصة كاملة للمشاركة، مع صعوبة الحصول على هذه الفرصة مع الفريق الأحمر في وجود الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير.

وتأتي رغبة حمزة علاء في الرحيل عن الأهلي معاراً من أجل اللعب فى مكان يضمن له المشاركة فى المباريات، والتواجد برفقة منتخب مصر الأولمبي الذي سيشارك فى أولمبياد باريس 2024، لأن ابتعاده عن المشاركة في المباريات قد يهدد مصير مشاركته في الأولمبياد.

ولم يمانع مسئولو الأهلي رحيل حمزة علاء لكنهم اشترطوا موافقة السويسري مارسيل كولر، قبل أن يُرحّب الأخير بانتقال الحارس الشاب لأحد الأندية المحلية خلال يناير المقبل من أجل الحصول على فرصة ليتواجد مع المنتخب الأولمبي في باريس 2024 ، ويأتي حمزة علاء فى المركز الثالث بترتيب حراس مرمى الأهلي بعد الشناوي وشوبير، ويرى أن فرص مشاركته فى الأهلي قد تكون منعدمة.

ويستعد الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة سموحة بالجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري والمقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.