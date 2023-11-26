شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدى يرحب بانتقال مروان حمدى للأهلى فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن النادى المصري البورسعيدى يرحب بانتقال لاعبه مروان حمدى لصفوف الأهلى فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "المصري البورسعيدى يرحب بانتقال مروان حمدى لصفوف الأهلى فى الشتاء، ولكن الأهلى لم يفاوض اللاعب أو حتى ناديه، ولم يقدم أى عروض رسمية".

وأضاف شوبير، "محدش يرضى بتصرف مروان حمدى، والمصري حابب يكون فى علاقات مرة أخرى مع الأهلى".

وقرر النادي المصري عرض مروان حمدي للبيع بعد واقعة البصق على الجماهير في مباراة بيراميدز بالجولة الخامسة من دوري Nile، حيث قام اللاعب بذلك السلوك خلال عملية استبداله، في اللقاء الذي خسره المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكشف مصدر مسؤول بالنادي المصري خطة التدعيمات الشتوية للفريق فى يناير المقبل، حيث يبحث المصري عن تدعيم صفوفه بأقوى الصفقات لاستعادة مكانة الفريق البورسعيدي في جدول الدوري بين الكبار.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن النادي لا يركز على الأسماء الكبيرة وإنما على الصفقات التى تخدم طلبات الجهاز الفني والفريق، مضيفاً أن النادي لا يبحث عن ضم عدد كبير من اللاعبين فقط، ولكن يبحث عن اللاعب الذي سيشكل الفارق الفني مع المصري في المباريات.

وأضاف المصدر، أن علي ماهر مدرب الفريق أخطر مجلس الإدارة بالفعل ببعض الأسماء وتم وضعهم تحت المراقبة في الوقت الحالي، وفى مقدمتهم مركز الهجوم.