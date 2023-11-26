شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولي للكانوى يهنئ مصر والدول المتأهلة لأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ رئيس الاتحاد الدولي للكانوي و الكياك توماس كونيتسكو الدول الأفريقية التي تأهل لاعبوها لأولمبياد باريس 2024، من خلال البطوله الأفريقية التى أقيمت فى نيجيريا بعد انتهاء سباقات التأهيل التي اقيمت خلال البطولة الأفريقية التي تقام حاليا بمدينة ابوجا من 23 الي 27 نوفمبر الجاري

وهنأ توماس كلا من مصر وجنوب أفريقيا والمغرب ونيجيريا وتونس وأنجولا على حجز لاعبيها مقاعد فى أولمبياد باريس 2024 بعد الفوز بالبطولة.

وحقق المنتخب المصري للكانوي و الكياك اليوم 3 ميداليات لترتفع ميداليات البعثه المصريه إلي 7 ميداليات منهم 3 فضيات و 4 برونزيات و ذلك بعد انتهاء اليوم الثاني من البطوله الأفريقيه المؤهله لأوليمبياد باريس 2024 و التي تقام بمدينة ابوجا خلال الفتره من 23 الي 27 نوفمبر الجاري و التي تشارك فيها 13 دوله هي مصر ، المغرب ، تونس ، الجزائر ، غانا، نيجيريا ، السنغال ، انجولا ، ساوتومي ، جنوب افريقيا ، انجولا ، موزمبيق ، كوت ديفوار

وحققت اللاعبة سما فاروق فضية فردي 500 م كياك و حقق زوجي سيدات الكانوي المكون من فرح هويدي و ايه عبد الخالق فضية 500 م كانوي ، حصد الزوجي فرح ايمن و محمد جوده فضية زوجي المختلط 200 م كانوي

كما حقق اللاعب علي حسن برونزية 1000 م كياك ، و حصل زوجي الكياك المكون من يوسف ممدوح و حمزه ايمن علي برونزية 500 م كاياك , و حقق الزوجي يوسف ممدوح و لمار احمد المركز الثالث و برونزية زوجي مختلط 200 م كياك ، كما حققت اللاعبه فرح هويدي المركز الثالث و حصدت برونزية 200 م فردي كانوي

تتكون البعثه المصريه من العميد دكتور / خالد سمير نائب رئيس الاتحاد و رئيسا للبعثه و الكابتن أحمد وجدي مدربا ، باسل تهامي إداريا ، و عبد الحميد طارق فنيا و اللاعبين سما فاروق ، محمود شوشه ، محمد طارق ، فرح هويدي ، آيه محمد ، يوسف ممدوح ، حمزه أيمن ، سهيل أحمد ، محمد خالد ، علي حسن ، إسلام هاني ، محمد جمال ، هنا محمد ، لمار أحمد