شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يطلب 7 ملايين جنيه وخالد عبد الفتاح لانتقال عمر كمال للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير آخر تطورات انتقال عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر لصفوف الاهلى فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "مودرن فيوتشر طلب من الأهلى 7 ملايين جنيه واستعارة خالد عبد الفتاح فى سبيل الإعارة للموافقة على انتقال عمر كمال عبد الواحد للقلعة الحمراء فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وأضاف شوبير، "لجنة التخطيط شايفة إن خالد عبد الفتاح لاعب جوكر ومؤثر ويشارك فى أكثر من مركز، وبالتالى رئيس الأهلى طلب من لجنة التخطيط إعادة حساباتهم واتخاذ مهلة حتى غدٍ الاثنين لحسم الأمر".

وتابع شوبير، "الأهلى كمان هيشوف اللاعب عايز يستمر وراضى بمشاركاته القليلة ولا حابب يخرج إعارة لفيوتشر فى الشتاء".

ويستعد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة سموحة بالجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري، والمقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.