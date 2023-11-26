شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل صباح.. كيف أنهت "الشحرورة" التعصب بين جمهور الأهلى والزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكرى رحيل النجمة صباح، وهى واحدة من أشهر نجمات زمن الفن الجميل، تميزت بصوت عذب، إلى جانب موهبتها فى التمثيل، وساهم ذلك فى أن تظل أغانيها دائمًا فى أذان المستمعين حتى الآن.

لمع اسم صباح فى الغناء والتمثيل، وأصبحت أيقونة فى أفلام الكبار مثل فريد الأطرش، عبد الحليم حافظ، محمد فوزي، رشدى أباظة، وأنور وجدي.

ولأن مباراة الأهلى والزمالك تحظى باهتمام خاص منذ عشرات السنين، الأمر الذى دفع صباح للبحث عن أغنية تجسد التنافس بين عملاقى القاهرة بعدما استشعرت زيادة التعصب بين جمهور الناديين، لتجد الحل عند الشاعر حسين السيد والموسيقار محمد عبد الوهاب لتقديم أغنية "بين الأهلى والزمالك محتارة والله"، لتصف الحيرة التى تسيطر على المصريين بين حب الأهلى والزمالك، وكيف انتقل الصراع على حب الكبيرين فى البيت الواحد قبل أن تسود الروح الرياضية أجواء كل بيت مصرى مع آخر دقيقة فى المباراة، وتعد أغنية محتارة والله هى أول أغنية دفعت للتوافق ونبذ التعصب بين جمهور الأهلى والزمالك قديما ولا تزال الأغنية المفضلة لعشاق الناديين مع كل قمة محلية أو أفريقية.

وقدمت صباح فى السينما المصرية عددا كبيرا من الأفلام الناجحة بالإضافة إلى عدد كبير من الأغانى، حيث قدمت 83 فيلما بين مصرى ولبنانى، و27 مسرحية لبنانية، وما يزيد عن 3000 أغنية باللهجتين المصرية واللبنانية.

لم تحقق الفنانة اللبنانية فى حياتها الشخصية نفس النجاح الذى حققته في مسيرتها الفنية إذ تزوجت 9 رجال خلال رحلة بحثها عن الدفء والحب والاستقرار.

وضمت قائمة أزواجها كلا من: رشدي أباظة، وسيم طبارة، يوسف حمود، يوسف شعبان، أنور منسي، أحمد فراج، خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، ونجيب شماس.

وصباح من مواليد 10 نوفمبر 1927 ورحلت عن عالمنا يوم 26 من شهر نوفمبر عام 2014 عن عمر ناهز 87 عاما.