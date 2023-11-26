شكرا لقرائتكم خبر عن كريستو يدخل حسابات زد على سبيل الإعارة فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي حسابات نادي زد الصاعد حديثا للدوري، لاستعارة اللاعب الذى اقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء فى ميركاتو الشتاء القادم على سبيل الإعارة.

ويسود اتجاه داخل الأهلي لرحيل كريستو معارا، كما حدث مع أحمد القندوسي من أجل تجهيزه، واستعادته من جديد، خاصة أن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر غير راض عن مستوى صلاح محسن مهاجم الفريق في التدريبات الجماعية اليومية.

ونجح فريق زد خلال الصيف الماضي فى تدعيم صفوفه بضم 18 لاعبا خلال فترة الانتقالات الصيفية، من أجل تدعيم صفوفه بشكل قوي في ظهوره الأول بالدوري الممتاز، في موسم 2023 / 2024، وتمكن الجهاز الفني بالتنسيق مع إدارة النادي في ضم صفقات فى مختلف المراكز، للظهور بشكل مختلف في الدوري الممتاز.

ونجح فريق زد فى ضم 18 لاعبا ما بين لاعبين محليين وأجانب، ومنهم من تألق في الدوري المصري، ومنهم من تم جلبه من أندية خارجية، ويعد الأهلي الأكثر تدعيما لفريق زد قبل ظهوره الأول بالدوري الممتاز، بعد تعاقده مع 7 لاعبين من أبناء القلعة الحمراء.

وتعاقد زد مع 7 لاعبين من الأهلي وهم، علي لطفي وشادي حسين ومصطفى سعد ومصطفى فوزي ومحمد أشرف وأحمد سيد عبد النبي وحمدي ياسر، وثنائي من إنبي وهما محمد إسماعيل وجرجس مجدي وأيضا مصطفى زيكو وإسلام عبد الله من حرس الحدود وكذلك ثنائي بيراميدز عبد الله مجدي وأحمد عاطف "قطة".