شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية فى الأهلى اليوم استعداداً لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريبات استشفائية اليوم، الأحد، ضمن خطة الاستعداد لمواجهة سموحة فى الدوري، وذلك للعناصر التى شاركت بشكل أساسى فى مباراة ميدياما الغانى، فيما يخوض البدلاء والمستبعدون مراناً قوياً.

ورفض كولر منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات نظراً لضيق الوقت بين مباراة ميدياما الغانى ومباراة سموحة بالدوري.

وحقق الاهلى فوزاً على ميدياما الغانى بثلاثية دون رد فى الجولة الاولى لدوري المجموعات بدوري ابطال افريقيا، وافتتح محمود كهربا التسجيل في الدقيقة 66 برأسية من تصويبة إمام عاشور، وأضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 75 بتسديدة ببطن القدم، واختتم صلاح محسن الثلاثية في الدقيقة 87 برأسية من عرضية متقنة حملت توقيع محمد مجدي أفشة.

ويستعد فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة سموحة بالجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري، والمقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

تعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت باستاد خالد بشارة بالجونة والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتربع الأهلى على صدارة أندية الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب المارد الأحمر 5 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4.

وينتظر النادي الأهلي مباريات قوية بقيادة المدير الفني مارسيل كولر، عدة مباريات قوية، حيث يلعب المارد الأحمر في الدوري العام، ودوري أبطال أفريقيا، ويطير بعد ذلك إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويواجه الأهلي في كأس العالم للأندية، الفائز من مواجهة الاتحاد السعودي و أوكلاند سيتي النيوزيلندي في المباراة الافتتاحية للبطولة القوية.

مواعيد مباريات الاهلى



1-الأهلي وسموحة

الثلاثاء 28 نوفمبر - استاد الأهلي والسلام - في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز

2 - يانج أفريكانز والأهلي

السبت 2 ديسمبر - ملعب بنيامين مكابا - في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا

3 - زد و الأهلي

الأربعاء 6 ديسمبر - استاد القاهرة - في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز

4 - الأهلي و شباب بلوزداد

السبت 9 ديسمبر - إستاد القاهرة - في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

على أن يسافر بعدها المارد الأحمر للمشاركة في بطول كأس العالم للأندية، باعتباره بطل دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الوداد الرياضي المغربي.