موعد مباراة توتنهام وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب عشاق توتنهام الإنجليزي مواجهة قوية أمام أستون فيلا، ضمن منافسات الثالثة عشر من عمر البريميرليج لهذا الموسم 2023/2024، والتي يشهدها ملعب "توتنهام هوتسبير".

ويرغب الجهاز الفني للسبيرز في تحقيق الفوز خلال مواجهة اليوم، وذلك للعودة مرة أخري للانتصارات، بعد الخسارة من وولفرهامبتون قبل فترة التوقف الدولي.

بينما يرغب أستون فيلا في تحقيق الانتصار على توتنهام، في المباراة التي يتوقعها الجهاز الفني بإنها صعبة للغاية، خاصة وأن لاعبي توتنهام ترغب في العودة مرة للمنافسة على صدارة البريميرليج خلال الموسم الحالي.

موعد مباراة توتنهام وأستون فيلا والقنوات الناقلة

تنطلق مواجهة توتنهام أمام أستون فيلا في الرابعة من عصر اليوم، والتي سيشهدها معقل السبيرز، والمقرر نقلها عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية.

ترتيب توتنهام وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

يحتل توتنهام المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة، بينما يحل أستون فيلا في المركز الخامس بـ 25 نقطة، بعدما خاضا الثنائي 12 مباراة.

ترتيب الدوري الإنجليزي