جدول مباريات اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم الأحد الموافق 26 نوفمبر 2023، العديد من المباريات المهمة والقوية بمختلف دوريات العالم، حيث سيكون محبو ومتابعو كرة القدم علي موعد بيوم كروي خالص، يتخلله مباريات بالدوري الإنجليزي والألماني والإيطالي والفرنسي، بجانب مباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

يأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة لقاء الزمالك ونظيره أبو سليم الليبي في بطولة الكونفدرالية، أما على الصعيد الأوروبي، فهناك مواجهة يوفنتوس ضد إنتر ميلان، وريال مدريد مع قادش.

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية اليوم:

مودرن فيوتشر ضد سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

الأفريقي التونسي ضد دريمز الغاني، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 6".

ريفرز يونايتد النيجيري ضد أكاديميكا لوبيتو الأنجولي، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 3".

ديابل نوار ضد الملعب المالي، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 8".

الزمالك ضد أبو سليم الليبي، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 6".

ساجرادا الأنجولي ضد كويا الغيني، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "TOD App - beIN SPORTS".

اتحاد الجزائر ضد الهلال الليبي، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 6".

نهضة بركان المغربي ضد سيخوخون يونايتد الجنوب أفريقي، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 8".

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم:

صن داونز ضد نواذيبو الموريتاني، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 3".

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم:

توتنهام ضد أستون فيلا، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

إيفرتون ضد مانشستر يونايتد، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم:

فياريال ضد أوساسونا، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

ريال سويسييداد ضد إشبيلية، في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

قادش ضد ريال مدريد، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

ريال بيتيس ضد لاس بالماس، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم:

كالياري ضد مونزا، في تمام الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت مصر، الثانية والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

فروسينوني ضد جنوى، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

إمبولي ضد ساسولو، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

روما ضد أودينيزي، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

يوفنتوس ضد انتر ميلان، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم:

هايدنهايم ضد بوخوم، في تمام الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

هوفنهايم ضد ماينز، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم:

نيس ضد تولوز، في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت مصر، الثالثة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

مونبيليه ضد ستاد بريست، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 2".

نانت ضد لوهافر، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 1".

لوريان ضد ميتز، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية.

رين ضد ستاد ريمس، في تمام السادسة وخمس دقائق بتوقيت مصر، السابعة وخمس دقائق بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

ليون ضد ليل، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".