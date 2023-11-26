تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة أبو سليم الليبي في صدام قوي بالكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الأحد، نظيره أبو سليم الليبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، التي يحتضنها ستاد برج العرب بالإسكندرية.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة أبو سليم:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: محمد عبدالشافي ومحمد عبدالغني وحمزة المثلوثي.

الوسط: عمر جابر ونبيل عماد دونجا وسيد نيمار ويوسف أوباما.

الهجوم: أحمد سيد زيزو وسيف الجزيري وسامسون.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية:

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الزمالك وأبو سليم مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت السعودية، وتنقل مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي على قناة بي إن سبورت HD6، بالإضافة إلى قناة أون تايم سبورت الأرضية.

يذكر أن الزمالك تأهل إلى دور المجموعات بعد الفوز على أرتا سولار الجيبوتي، بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية من بطولة الكونفدرالية، مع كل من أبو سليم الليبي وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي، وتأتي مشاركة الفريق الأبيض في الكونفدرالية في النسخة الحالية، بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري للموسم الماضي.

تصريحات معتمد جمال بالمؤتمر الصحفي للمباراة:

أكد معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك، إن مواجهة أبو سليم مهمة للغاية في بداية مشوار دور المجموعات.

وأضاف في المؤتمر الصحفي قائلًا:" نتطلع لأن تكون بدايات الزمالك قوية في البطولة، خصوصًا أن بدايات الفريق من قبل في الكونفدرالية لم تكن على المستوى المطلوب".

وقال معتمد جمال: "نعاني من الغيابات، ولكن لدينا مجموعة لاعبين أصحاب خبرات، ونقوم بتوظيف بعض اللاعبين في مراكز أخرى لتعويض النقص العددي".

وتابع قائلًا: "المنافس فريق حديث العهد في البطولة الأفريقية، ولكنه يقدم كرة حديثة ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين، وجهازًا فنيًا على أعلى مستوى، وسبق وحقق الفوز في الأدوار السابقة على فرق لها تاريخ في الكرة الأفريقية".

وتحدث عن المنافسين في المجموعة قائلًا:" يجب أن تكون البداية قوية واللاعبون يدركون ذلك، ولا يوجد مجال لتقديم الهدايا للمنافسين في الفترة الحالية، والجميع سيبذل قصارى جهده في مباراة الغد".

وأضاف: "الزمالك استعد بجدية للمباراة خلال فترة التوقف، وخضنا مباراتين وديتين في الفترة الماضية لتجهيز اللاعبين للقاء، ونسعى للوصول لأبعد نقطة في البطولة".