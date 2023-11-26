ياسر رشاد - القاهرة - يستهل فريق مودرن فيوتشر بقيادة مدربه ريكاردو فورموسينيو، مشواره اليوم الأحد أولي مبارياته بدور المجموعات لبطولة كأس المونفدرالية، وذلك حين يلتقي مع نظيره سوبر سبورت الجنوب إفريقي.

تشكيل فيوتشر المتوقع لمواجهة سوبر سبورت بالكونفدرالية

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: محمد ربيعة، خالد رضا ، علي الفيل ، باسم علي

وسط: غنام محمد، محمد نصير ، عمر كمال ، محمد صادق ، عبد الكبير الوادي

هجوم: أحمد عاطف.

موعد مباراة فيوتشر وسوبر سبورت اليوم في الكونفدرالية

تقام مباراة فيوتشر وسوبر سبورت مساء اليوم الأحد 26 نوفمبر في تمام الساعة 3 عصراً بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت السعودية.

تنقل مباراة فيوتشر وسوبر سبورت، على قناة "بي إن سبورت" HD6.

مشوار فيوتشر بالكونفدرالية

حجز فريق مودرن فيوتشر بطاقة التأهل لدور المجموعات عقب الفوز على بأربعة أهداف مقابل هدفين، بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية.

ويقع فريق مودرن فيوتشر في المجموعة التي تضم، "الهلال السوداني، اتحاد الجزائر، وسوبر سبورت الجنوب أفريقي".

طاقم حكام مباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت

وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة سوبر سبورت، ويدير المباراة تحكيميًا طاقم تحكيم من بوركينا فاسو، بقيادة جيان اوتارا حكم ساحة، ويعاونه سيدو طاميا وحبيب عمر مساعدين، وباتو بينوتى حكم رابع، فيما يراقب المباراة السوداني سابيت ليبردو، والجزائري محمد بنوزه مراقبًا للحكام.