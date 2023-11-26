مصطفى محمد يقود تشكيل نانت المتوقع أمام لوهافر

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الجهاز الفني لنانت الفرنسي بحثه عن تحسين النتائج خلال الفترة الحالية بعد فترة التوقف الدولي، يعد الخسارة من ميتز 3ـ1، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري أمام ميتز.

تشكيل نانت أمام لوهافر.. مصطفى محمد يقود الهجوم

حراسة المرمى: ألبان لافونت.

الدفاع: كوكو، كوميرت، كاستيليتو، بالويس.

الوسط: ميرلين، تشيريفيلا، موتوسامي.

الهجوم: أدسون، مصطفى محمد، سيمون.

موعد مباراة نانت ولوهافر والقنوات الناقلة

ويُطلق حكم مباراة نانت ولوهافر صافرته في الرابعة من عصر اليوم الأحد، والتي يشهدها لا البوجوار معقل نانت، تُنقل مباراة نانت ولوهافر عبر شبكة قنوات "بين سبورتس"، والتي ستنقلها قناة beIN Sports HD Xtra 1.

ترتيب نانت ولوهافر في الدوري الفرنسي

ويحل نانت في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 14 نقطة، والتي جمعهما، بعدما خاض 11 مباراة، حققق الفوز في 4 لقاءات، وتعادل في مباراتين، وخسر 5 لقاءات.

فيما يأتي لوهافر في المركز السابع بالترتيب برصيد 15 نقطة، ويسعى لتخطي نانت، للوصول إلى فرق المقدمة؛ حيث تفصله 4 نقاط عن المركز السادس.

ترتيب الدوري الفرنسي