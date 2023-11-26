شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وادي ينتظم فى مران المقاولون العرب استعداداً لمواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم محمود وادي، مهاجم منتخب فلسطين والمقاولون العرب، فى مران ذئاب الجبل استعداداً لمواجهة فاركو في الجولة السابعة من عمر مسابقة دوري Nile، والتي تعود مجدداً بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وكان محمود وادي قد انضم إلى قائمة منتخب فلسطين المشاركة فى التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث تعادل المنتخب الفلسطيني في مباراته الأولى أمام منتخب لبنان سلبياً، قبل أن يخسر أمام أستراليا بهدف نظيف.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة فاركو المقرر لها 30 نوفمبر الجارى، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة دوري Nile.

وكان المقاولون العرب قد استغل فترة التوقف في خوض عدة تجارب ودية لتجهيز اللاعبين، حيث فاز على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف، كما فاز على المروج الليبي بهدف نظيف، بينما خسر المقاولون العرب أمام الاسماعيلي بثنائية نظيفة.