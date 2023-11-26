شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 8 لاعبين عن الزمالك فى مواجهة أبو سليم الليبى بالكونفدرالية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك بقيادة معتمد جمال لمواجهة أبو سليم الليبى، فى السادسة مساء اليوم الأحد، فى الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية فى المباراة التى تقام ببرج العرب.

ويغيب عن الزمالك فى مباراة أبو سليم الليلة كل من "محمود علاء وحسام عبد المجيد ومحمود الونش ومصطفى شلبي وعبد الله جمعة" للإصابة، بالإضافة إلى الثلاثى أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري لأسباب تأديبية.

وتضم قائمة الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر - أحمد زكي.

الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم "أوباما ".

الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

وفاز الزمالك على بيراميدز فى نصف نهائي كأس مصر نسخة 2022-2023، وتفوق الفريق الأبيض بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعدما انتهى اللقاء فى وقتيه الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.