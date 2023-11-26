شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينهى عبد الله السعيد مسيرته هذا الموسم؟.. 3 اختيارات أمام اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع نهاية الموسم الكروى الحالى 2023 – 2024، ينتهى عقد عبد الله السعيد قائد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز مع ناديه، ليصبح اللاعب أمام ثلاثة اختيارات، تحدد مصيره وترسم طريقه فى المرحلة المقبلة، خاصة أن السعيد أصبح على مقربة من انتهاء مشواره مع الساحرة المستديرة بسبب عامل السن الذى يضع النهاية الحتمية لمسيرة اللاعبين داخل المستطيل الأخضر.

ويعد الخيار الأول أمام عبد الله السعيد هو تجديد تعاقده مع بيراميدز، فى حال إبداء مسئولي الأخير رغبتهم فى استمرار اللاعب لموسم إضافى مع الفريق السماوى، لاسيما أن عبد السعيد مازال قادرًا على العطاء داخل المستطيل الأخضر، ويعمل كقائد فعلى للفريق داخل الملعب.

ويأتي الخيار الثانى وهو أن تكون رغبة اللاعب الاستمرار فى الملاعب في حين تتعارض تلك الرغبة مع مسئولى بيراميدز، فحينها سيبحث السعيد عن عرض محلى جديد ليخوض تجربة أخرى فى الدورى المصرى.

أما الخيار الثالث فيتمثل فى رغبة عبد الله السعيد في إنهاء مشواره مع الساحرة المستديرة، لبلوغه سن الـ38 عامًا، وحينها سيكون الموسم الحالي هو الأخير لعبد الله وبعدها يحدد اللاعب مسيرته ما بعد الاعتزال، أما بالعمل في الإعلام أو الاتجاه للتدريب أو العمل الإدارى، أو الاتجاه لعمل أخر بعيد عن مجال كرة القدم.