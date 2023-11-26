شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يحول شكوى الزمالك ضد مايا ممدوح لشئون اللاعبين واللجنة القانونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حول مسئولو اتحاد الكرة الطائرة شكوى الزمالك ضد اللاعبة مايا ممدوح لاعبة فريق السيدات بالقلعة البيضاء للجنة شئون اللاعبين واللجنة القانونية للاتحاد.

وأكد مصدر مسئول فى اتحاد الكرة الطائرة أن عقوبة اللاعبة ستصدر وفقا للوائح التى تنص على إيقاف اللاعبة الدولية التى تغادر دون البطاقة الدولية الخاصة بها، وذلك بعد الانتهاء من التحقيقات.

وتقدم مسئولو نادى الزمالك بشكوى رسمية لاتحاد الكرة الطائرة ضد اللاعبة مايا ممدوح لاعبة فريق السيدات لسفرها مؤخرا إلى السعودية وخوض مبارة مع الهلال السعودى دون إخطار النادى بشكل رسمى، فضلا عن انقطاعها عن التدريب.

وتغيبت اللاعبة عن تدريبات الزمالك بشكل مفاجئ، رغم تحضير الفريق لخوض مباراة قوية ضد سبورتنج، وتم التواصل معها من قبل الجهاز الفنى فوجئوا بإغلاق هاتفها، وطالب مسئولو الزمالك اتحاد الطائرة بضرورة إيقافها وتحويلها للتحقيق.

وكشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة الطائرة مسبقا عن مطالبة الزمالك بضرورة التحقيق معها داخل النادى فى حضور محامى الاتحاد باعتبارها لاعبة دولية وفقا للائحة.