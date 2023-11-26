شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يكشف حقيقة إصابة القندوسى بالرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل نادي سيراميكا حقيقة إصابة الجزائري أحمد القندوسى، لاعب الفريق المعار من الأهلي، بقطع فى الرباط الصليبي وغيابه لمدة 9 أشهر عن الملاعب.

وأكد مصدر داخل سيراميكا لليوم السابع، أن أحمد القندوسى تعرض لكدمة قوية خلال تدريبات الفريق، وخضع لأشعة للاطمئنان على حجم الإصابة ومدة غيابه عن الفريق.

وأضاف المصدر، أن إصابة أحمد القندوسى عبارة عن جزع بسيط فى الرباط الداخلي للركبة ويحتاج إلى 3 أسابيع للعودة مجددا إلى تدريبات الفريق بشكل طبيعي، وأن الحديث عن إصابته بالرباط الصليبى عار تمام من الصحة.

وبدأ سيراميكا مبارياته فى دورى Nile بالهزيمة من الاتحاد السكندرى بهدف نظيف، ثم التعادل مع فاركو بهدفين لمثلهما، ثم الفوز على الداخلية برباعية نظيفة، ثم الخسارة من طلائع الجيش بهدف نظيف، ثم الفوز على بيراميدز بهدفين نظيفين، ثم الهزيمة من الأهلى بهدفين مقابل هدف.

ويحتل سيراميكا المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط بعدما لعب 6 لقاءات فاز فى مباراتين وتعادل فى لقاء وخسر ثلاث مباريات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.