شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام أبو سليم.. أوباما وشيكابالا والجزيرى فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع أبو سليم الليبي فى مباراة الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام أبو سليم مكوناً من:

في حراسة المرمى: محمد عواد

فى خط الدفاع: عمر جابر وحمزة المثلوثي ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي

فى خط الوسط: نبيل عماد دونجا ومحمد أشرف روقا وأحمد زيزو

فى خط الهجوم: شيكابالا وسيف الجزيري وأوباما

ويقود المباراة تحكيمياً كل من من التونسي محرز المالكي حكمًا للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا، واختار "كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبًا عامًا على المباراة، فى حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.

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