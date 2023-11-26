شوبير: المصري البورسعيدي يوافق على انتقال مروان حمدي إلى الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامى أحمد شوبير أن النادي المصري البورسعيدي يرحب بانتقال مهاجم الفريق مروان حمدي لصفوف الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وخلال تقديم برنامجه الإذاعي عبر "أون سبورت إف إم اليوم الاحد، قال شوبير إن "المصري البورسعيدى يرحب بانتقال مروان حمدى لصفوف الأهلي في الميركاتو الشتوي".

وأشار الإعلامي إلى أن الأهلي "لم يفاوض اللاعب أو حتى ناديه، ولم يقدم أي عروض رسمية".

وتابع حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق: "محدش يرضى بتصرف مروان حمدى، والمصري حابب يكون فى علاقات مرة أخرى مع الأهلى".

وفي وقت سابق، قررت إدارة نادي المصري البورسعيدي عرض مروان حمدي للبيع بعد واقعة البصق على الجماهير في مباراة بيراميدز بالجولة الخامسة من الدوري المصري، حيث قام اللاعب بذلك السلوك خلال عملية استبداله، في اللقاء الذي خسره المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.