الامارات | حمدان بن محمد يقود "تحدي دبي للجري" بمشاركة 226 ألف عدّاء في أكبر تجمع عالمي للجري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت دبي اليوم حدثاً استثنائياً يعكس الطبيعة الفريدة لدبي كأفضل مدينة للعيش في العالم، ومجتمعها المفعم بالحيوية والنشاط، حيث تقدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، 226 ألف مشارك في الدورة الخامسة من "تحدي دبي للجري" برعاية ماي دبي.

وفي ختام "تحدي دبي للياقة " لعام 2023، عززت الفعالية مرة أخرى مكانتها كأكبر فعالية مجتمعية مجانية لرياضة الجري في العالم، حيث نجح التحدي في تحطيم الأرقام التي حققها العام الماضي.

وقد شارك إلى جوار سمو ولي عهد دبي رائدا الفضاء دكتور سلطان النيادي وهزاع المنصوري وانضم إليهما رواد الفضاء زملاء النيادي من طاقم "البعثة 69" في رحلته التاريخية على متن محطة الفضاء الدولية، حيث شارك في السباق رواد الفضاء الأمريكيون: ستيفن بوين ووارين هوبيرغ وفرانسيسكو روبيو، ورواد الفضاء الروس: سيرجي بروكوبيف وديمتري بيتلين وأندريه فيديايف، حيث جاءت هذه المشاركة كلفتة تظهر أهمية ممارسة الرياضة كأسلوب حياة وهي الدعوة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، من أجل مجتمع صحي حيوي ونشط.

وقدّم رائد الفضاء دكتور سلطان النيادي علم "تحدي دبي للياقة" إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد مع انطلاقة الدورة الخامسة لـ"تحدي دبي للجري"، في بادرة تقدير لحرص سموه على أن يكون مجتمع دبي مجتمعاً نشطاً مبادراً لممارسة الرياضة التي تعد من أهم أسباب الحفاظ على صحة الإنسان، واعتزاز بهذه الفعالية الفريدة التي تعكس مدى الحيوية التي تتمتع بها دبي مدينة الإبداع في كافة المجالات بما فيها المجال الرياضي.

علم تحدي دبي للياقة في الفضاء

وكان دكتور سلطان النيادي قد حمل عَلَم "تحدي دبي للياقة" خلال رحلته على متن محطة الفضاء الدولية، وهي الأطول في التاريخ لرائد فضاء عربي واستمرت لمدة ستة أشهر، من أجل تسليط الضوء على مدى الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة للرياضة، وحرص القيادة الرشيدة في دبي على جعلها أساساً لحياة صحية لمجتمع منتج ومبدع وقادر على إلهام العالم نحو نوعيات حياة أفضل.

الجميع مشارك ­

وقد استقطبت الفعالية المشاركين من جميع الأعمار والقدرات البدنية، حيث تحوّل شارع الشيخ زايد، وهو من أهم شوارع دبي، إلى مضمار جري ضخم، متيحاً فرصةً نادرة للعدائين للاستمتاع بمعالم دبي الشهيرة ضمن تجربة فريدة، حيث جاءت انطلاقة التحدي بأجواء مُفعمة بالطاقة والحيوية. وضم التحدي مسارين مختلفين مناسبين للعدائين من جميع مستويات اللياقة: الأول هو مسار شارع الشيخ زايد بطول 10 كم، والذي يسمح للمشاركين بتحدي أنفسهم أثناء الاستمتاع بمشاهدة أبرز معالم دبي، والثاني هو مسار وسط المدينة بطول 5 كم، والذي منح للمشاركين من العائلات والأصدقاء فرصة فريدة للتواصل أثناء انطلاقهم في رحلة لا تُنسى في قلب المدينة.

نجاح كبير

وفي هذه المناسبة، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "يسعدنا أن نشهد النجاح الكبير الذي حققه "تحدي دبي للجري" هذا العام برعاية "ماي دبي"، إذ تعكس مشاركة مئات الآلاف من العدائين من مختلف الخلفيات في هذا التحدي روح الانسجام والتناغم التي يتسم بها مجتمع دبي، كما أن تحويل شارع الشيخ زايد إلى مضمار جري عملاق بما يضمه من معالم دبي الشهيرة أضاف بريقاً خاصاً لهذه الفعالية".

ونوّه أحمد الخاجة بالأثر الكبير لتشجيع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، للمشاركة المجتمعية في الفعاليات الرياضية الكبرى التي تشهدها الإمارة وقال: "مشاركة سمو ولي عهد دبي مصدر إلهام حقيقي لنا جميعاً، إذا يظهر وجود سموه اليوم في مقدمة المشاركين في التحدي مدى حرصه على تعزيز أسلوب حياة نشط وتحفيز روح المشاركة الجماعية في جعل دبي المدينة الأنشط والأكثر حيوية على مستوى العالم".

وأعرب الخاجة عن فخرة بتطوّر "تحدي دبي للجري" ومكانته المتنامية كأكبر فعالية مجتمعية مجانية لرياضة الجري في العالم، موجهاً رسالة شكر وتقدير لكل من أسهم في تحقيق النجاح المتميز لهذه النسخة من التحدي.

واختتم الخاجة بقوله: "بينما نحتفل بالإنجاز الكبير لتحدي دبي للجري لهذا العام، نتطّلع قدماً إلى المستقبل، حيث نهدف إلى إلهام المزيد من الأفراد لتبني أسلوب حياة نشط والمساهمة في بناء مجتمع أكثر صحةً ونشاطاً في دبي".

المثال والقدوة

من جانبه، أعرب سعادة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي عن بالغ الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لحرص سموه المستمر على إعطاء المثال والقدوة في تشجيع الرياضة، والتحفيز على ممارستها، الأمر الذي يزيد من رسوخ مفاهيم الحياة الصحية ويجعل دبي نموذجاً ملهماً في توفير أفضل نوعيات الحياة.

وقال سعادته: "نجح "تحدي دبي للجري" مرة أخرى في تجسيد قوة الرياضة وقدرتها على جمع الأفراد معاً وتعزيز أواصر الصداقة. فقد كان الإقبال الكبير والحماس الذي أبداه المتسابقون دليلاً على التزام دبي بتعزيز أسلوب حياة صحي ونشط للجميع. ولاشك في أن الفعاليات الكبرى مثل "تحدي دبي للجري" تلعب دوراً بالغ الأهمية في إنشاء وتعزيز بيئة رياضية قوية في الإمارة، ما يوفر للسكان والزوار العديد من الفرص المتنوعة للمشاركة في الأنشطة البدنية التي تحسن من جودة حياتهم."

وأضاف: "يواصل مجلس دبي الرياضي التزامه بإنشاء نظام رياضي مستدام يلبي تطلعات الأفراد من جميع مناحي الحياة. ويسعدنا اليوم أن نحن نحتفل بنجاح "تحدي دبي للجري"، ونحن نتطلع إلى إلهام أفراد مجتمعنا باستمرار ليعيشوا حياة صحية ونشطة من خلال الرياضة واللياقة البدنية".



ولإضفاء المزيد من الحماس إلى أجواء التحدي، قادت سيارات شرطة دبي الرياضية الفخمة بداية "تحدي دبي للجري"، بينما ساعدت سيارات نيسان، وهي أحد شركاء التحدي، في تحديد وتيرة الفعالية. ولم يضمن تواجد شرطة دبي سلامة المشاركين فحسب، بل أضاف أيضاً المزيد من الحماس إلى هذه الفعالية المجتمعية الكبيرة. وعلى هامش التحدي، تواجدت الشخصيتان المحبوبتان "مدهش" و"دانة"، اللتان انضمتا إلى مسار وسط المدينة.

ويعتبر "تحدي دبي للجري" أحد أبرز الفعاليات في "تحدي دبي للياقة"، وهي مبادرة أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في العام 2017 ضمن رؤية سموه في جعل دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً، وأفضل وجهة في العالم للعيش والعمل والزيارة. ويأتي نجاح الدورة الخامسة من "تحدي دبي للجري" كدليل جديد على الروح الحيوية التي يتمتع بها مجتمع دبي، بالإضافة إلى التزام المدينة بتعزيز مجتمع نابض بالحياة وشامل يقدّر الصحة وجودة الحياة والعمل الجماعي.

وفي إطار حرص دبي على تحفيز ممارسات الاستدامة، سيتم إعادة تدوير جميع عبوات المياه من "ماي دبي" التي استخدمت خلال الحدث من قِبل شركة DGRADE، وبالتعاون مع Averda، مما يضمن إدارة فعالة ومستدامة للنفايات.

تجدر الإشارة إلى أن "تحدي دبي للجري" تنظمه كل من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومجلس دبي الرياضي، ويحظى برعاية ماي دبي، وبدعم سن أند ساند سبورتس، إضافة إلى الشركاء بنك الإمارات دبي الوطني، وشركة اتصالات من e&، ولاروش بوزيه، وأوبتيموم نيوترشن، وطلبات، وإعمار، مع الشركاء الرسميين الشركة العربية للسيارات، ودبي الجنوب، وطيران الإمارات، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، والشريك الإعلامي شبكة الإذاعة العربية ARN، والشركاء الحكوميين مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وشرطة دبي، ولجنة تأمين الفعاليات