اتحاد السلة يُعلن استمرار الجهاز الفني المساعد لـ روي رانا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة السة برئاسة مجدي أبو فريخة عبر حسابة منذ قليل عدة قرارات هامة خلال الاجتماع الأسبوعي.

وكتب حساب الاتحاد السلة عبر حسابة الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "بيان جاء كالتالي:

"قرر مجلس إدارة اتحاد كرة السلة الموافقة علي استمرار الجهاز الفني المساعد لروي رانا لقيادة منتخب مصر خلال فترة مؤقتة ومن المقرر أن الجهاز الفني يتولي تدريب المنتخب للبطولة العربية المحدد إقامتها في ديسمبر 2023 لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي اخر".

المشاركة في دوري الأمم x3رجال وسيدات

والمشاركة أيضا المنتخب الأولمبي بطولة الصين الدولية في الصيف القادم .

المشاركة في بطولة دورة الالعاب العربية سيدات بالشارقة في فبراير 2024.

في سياق متصل اعلن الاتحاد السلة نتيجة المفاوضات مع روي رانا في بيان وجاء كالتالي:

خلال المفاوضات التي تمت في الفترة الماضية بين الاتحاد المصري لكرة السلة والمدير الفني روي رانا بشأن تجديد عقده لم يتم التوصل لاتفاق بسبب ارتباطه خارجيًا وعدم قدرته على التواجد لقيادة الفراعنة خلال المنافسات التي يشارك فيها المنتخب في الفترة المقبلة.

لذا يتوجه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، بالشكر إلى الكندي روي رانا المدير الفني للمنتخب الوطني على ما قدمه مع الفراعنة خلال الفترة الماضية.