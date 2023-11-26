سيراميكا كليوباترا يكشف تفاصيل إصابة القندوسي

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الآشعة التي أجراها اللاعب أحمد قندوسي لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، عن تعرضه لجزع في الرباط الداخلي للركبة، خلال ودية الفريق أمام الجونة، التي أقيمت مساء الجمعة، على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس.

كما كشفت التقارير الطبية عن تعرض حسين حسني لاعب سيراميكا كليوباترا، لخلع في الكتف، وجار تحديد فترة علاج وتأهيل كلا اللاعبين، تمهيدًا لعودتهما للتدريبات الجماعية.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الأهلي 13 نقطة

2- بيراميدز 13

3- مودرن فيوتشر 12

4- زد اف سي 12

5- الاتحاد 11

6- إنبي 10

7- طلائع الجيش 10

8- الجونة 9

9- المصري 9

10- الزمالك 8

11- بلدية المحلة 8

12- سموحة 8 نقاط

13- سيراميكا كليوباترا 7

14- الإسماعيلي 4

15- فاركو 4

16- الداخلية 4

17- البنك الأهلي 3

18- المقاولون العرب 2