موسيماني يتغني بالأهلي.. عاقبنا آسيا وداهمنا أفريقيا وكنا مثل الفايكنج

ياسر رشاد - القاهرة - تغني المدرب بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي عن ذكرياته مع القلعة الحمراء خلال الفترة التي تولي فيها القيادة الفنية وتوج حينها بالعديد من البطولات سواء القارية أو الإنجازات العالمية.

ونشر بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق عبر منصة X: أجمل اللحظات والذكريات مع النادي الأهلي، كنا مثل الفايكنج وداهمنا أفريقيا وأمريكا الجنوبية وعاقبنا آسيا حقًا، فقط تم إيقافنا من قبل أوروبا.

وتابع: "على الأقل عدنا إلى المنزل بالميدالية البرونزية كثالث أفضل فريق في العالم..سوف أخذ هذه الذكريات الكروية الرائعة إلى القبر".

مسيرة موسيماني مع الأهلي

يُذكر موسيماني خاض مع الأهلي 102 مباراة حقق الفوز في 62 ، بينما حسم التعادل في 30 مباراة، بينما خسر الفريق في 10 مباريات.

وحقق موسيماني مع الأهلي 5 بطولات هي بطولتين لدوري أبطال إفريقيا، ومثلهما للقب السوبر الأفريقي، بينما فاز ببطولة لقب كأس مصر.