رسالة مثيرة من موسيماني لـ سيد عبد الحفيظ

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للأهلي، عن سعادته بالفترة التي قضاها داخل القلعة الحمراء، بعد البطولات المحلية والقارية التي حققها خلال تواجده على رأس القيادة الفنية.

ونجح موسيماني في تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا لمرتين متتاليتين، بعدما وصل لنهائي البطولة مرتين متتاليتين، بالإضافة إلى وتتويجه بالسوبر المصري والإفريقي، وأيضًا إحرازه الميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية مرتين.

وكان سيد عبد الحفيظ قد صرح خلال الأيام القليلة الماضية عن أن موسيماني يمتلك مميزات تدريبية كبيرة نجح من خلالها حصد العديد من الألقاب والبطولات مع القلعة الحمراء.

تصريحات موسيماني

علق موسيماني على تصريحات سيد عبد الحفيظ، حيث قال: "أتوجه بالشكر لك يا سيد، بالتأكيد أجمل اللحظات والذكريات عشناها مع النادي الأهلي".

وتابع: "نحن كنا مثل الفايكنج في القلعة الأحمر، وداهمنا إفريقيا وأمريكا الجنوبية، وعاقبنا آسيا حقًا".

وتابع: "لم يوقفنا أحد سوي فريق أوروبي، فعلى الأقل عدنا إلى المنزل بالميدالية البرونزية كثالث أفضل فريق في العالم مرتين".

وأتم موسيماني تصريحاته: "بالتأكيد سوف أصطحب تلك الذكريات الكروية الرائعة معي إلى القبر".

الجدير بالذكر أن موسيماني نجح في تسطير تاريخ كبير مع الأهلي، حيث كان الفريق الأحمر يقدم نتائج كبيرة خلال أول فترات تولي المدرب الجنوب إفريقي، لكنه سرعان ما بدأت النتائج تهتز، خاصة في بطولة الدوري، والذي خسره مرتين متتاليتين.