محمد صلاح: أرغب في مزاملة رونالدو وميسي.. ولاعب السيتي يناسب لعبي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، رغبته في اللعب مع البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك ردًا على سؤال حول اللاعب الذي يريد انضمامه للريدز، ومن ثم اللعب معه.

وأكد صلاح في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، أن يرغب في اللعب مع الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتابع صلاح تصريحاته: "في حالة لو اخترت واحدًا من الدوري الإنجليزي للعب معه في فريق واحد سيكون كيفين دي بروين، لرؤيته وكذلك ثقتي في أنه سيجدني في أي مكان".

وأوضح "مو" صلاح أن دي بروين لاعب رائع ومميز ويقدم مستويات كبيرة مع مانشستر سيتي خلال الفترة الحالية.

وأضاف: "أزبيلكويتا يعد أصعب منافس قمت بمواجهته خلال مسيرتي بالدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى أنني لعبت مع أشلي كول، فهو صعب وذكي للغاية في قراءة المباراة، ويعرف كيف يتحرك منافسه".

وأختتم لاعب الريدز: " المنافسة في الدوري الإنجليزي صعبة للغاية، ومواجهة هؤلاء النجوم تعد أصعب، لكنني كما قلت، تركيزي في النهاية يكون على لعبتي فقط".