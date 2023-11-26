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تفاصيل إصابة كريم فؤاد مع الاهلي

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كريم فؤاد - الأهلي والمصري

كريم فؤاد - الأهلي والمصري

تعرض كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي للإصابة في مباراة المارد الأحمر أمس أمام ميدياما الغاني.

وشارك كريم فؤاد في فوز الاهلي على ميدياما بثلاثة أهداف دون رد، بافتتاحية مشوارة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت إصابة كريم فؤاد على مستوى الكتف، حيث تعرض لكدمة قوية في الكتف والضلوع، ولكنه سيكون جاهزاً للمشاركة في مباراة الفريق القادمة أمام سموحة.

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واستدعى كريم فؤاد الجهاز الطبي بعد تعرضه لكدمة قوية قبل أن يستكمل المباراة بشكل طبيعي.

ومن المقرر أن يلتقي الاهلي مع سموحة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة السابعة من الممتاز، على ستاد السلام.

ويعتلي الاهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة متساوياً مع بيراميدز الوصيف، بينما يتواجد سموحة في المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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