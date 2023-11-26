تفاصيل إصابة كريم فؤاد مع الاهلي

تعرض كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي للإصابة في مباراة المارد الأحمر أمس أمام ميدياما الغاني.

وشارك كريم فؤاد في فوز الاهلي على ميدياما بثلاثة أهداف دون رد، بافتتاحية مشوارة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت إصابة كريم فؤاد على مستوى الكتف، حيث تعرض لكدمة قوية في الكتف والضلوع، ولكنه سيكون جاهزاً للمشاركة في مباراة الفريق القادمة أمام سموحة.

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واستدعى كريم فؤاد الجهاز الطبي بعد تعرضه لكدمة قوية قبل أن يستكمل المباراة بشكل طبيعي.

ومن المقرر أن يلتقي الاهلي مع سموحة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، على ستاد السلام.

ويعتلي الاهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة متساوياً مع بيراميدز الوصيف، بينما يتواجد سموحة في المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط.