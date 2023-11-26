سيراميكا يكشف تفاصيل إصابة القندوسي وموقفه من مواجهة الاهلي في السوبر

كشف نادي سيراميكا كليوباترا عن تفاصيل إصابة لاعبه أحمد القندوسي وموقفه من المشاركة أمام الاهلي في السوبر المصري.

ومن المقرر أن يلتقي سيراميكا كليوباترا مع نظيرة الاهلي يوم 25 ديسمبر المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري بنظامها الجديد.

وكان القندوسي قد تعرض للإصابة خلال مباراة ودية لـ سيراميكا كليوباترا خلال الأيام الماضية.

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وترددت أنبار خلال الفترة الماضية تفيد إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي وهو ما نفاه وكيله.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “رسميًا – سيراميكا كليوباترا يعلن إصابة أحمد قندوسي بجزع في الرباط الداخلي للركبة”.



ومن المتوقع أن يغيب اللاعب لمدة 3 أسابيع، مما يعني لحاقة بمباراة الاهلي وسيراميكا بـ السوبر المصري.