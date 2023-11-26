تصرف مفاجئ من إدارة الزمالك مع شيكابالا قبل انطلاق المشوار الأفريقي

أعلن الإعلامي محمد فاروق، عن تصرف مفاجئ من مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، مع محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق.

وسيخوض الزمالك أولى مبارياته مساء اليوم الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية، عندما يستضيف نادي أبو سليم الليبي، في الأولى من دور المجموعات.

وستنطلق مباراة الزمالك ضد أبو سليم، في تمام السادسة مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية.

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وأوضح محمد فاروق أن مجلس إدارة نادي الزمالك، قرر تجديد عقد محمود عبد الرازق شيكابالا لمدة موسم إضافي، حيث ينتهي التعاقد المبرم بينهما بنهاية الموسم الرياضي الجاري.

وأشار فاروق في برنامجه “البريمو”:” مجلس إدارة نادي الزمالك يسعى للحفاظ على محمود عبد الرازق شيكابالا والاستفادة منه داخل وخارج الملعب بسبب دوره القيادي مع اللاعبين “.

واختتم:” الزمالك لن يتعجل في ملف تجديد اللاعبين في الوقت الحالي نظراً لارتباطات الأبيض بمواجهات قوية ما بين الدوري الممتاز وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، وسيتم حسم ملف التجديدات خلال فترة التوقف الدولي القادمة “.