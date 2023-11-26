عمر كمال يقود تشكيل فيوتشر الرسمي أمام سوبر سبورت بـ الكونفدرالية

أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لنادي فيوتشر، التشكيل الرسمي الذي يدفع به في مباراته أمام سوبر سبورت في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وستنطلق مباراة فيوتشر ضد ضيفه سوبر سبورت الجنوب أفريقي، في تمم الثالث عصر اليوم الأحد، على ملعب الإنتاج الحربي في القاهرة.

وجاء فيوتشر ضمن أندية المجموعة الأولى من بطولة كأس الكونفدرالية، والتي يشارك فيها للمرة الثانية في تاريخه، والتي تضم بجواره: سوبر سبورت – الهلال الليبي – اتحاد الجزائر الجزائري.

ويقود عمر كمال عبد الواحد تشكيل فيوتشر الرسمي في مباراة اليوم، حيث جاء التشكيل ليضم كل من.

في حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: عمر كمال – علي الفيل – خالد رضا – باسم علي

الوسط: غنام محمد – باباتوندي بيلو – محمد فاروق – ناصر ماهر – عبد الكبير الوادي

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الهجوم: أحمد عاطف

ويجلس على دكة البدلاء: محمود حمدي ، محمد ربيعة ، محمد عبد السلام ، محمد نصير ، كجالي درامي، علي زعزع ، ايمن الصفاقسي ، عمر السعيد ، ومروان محسن