تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة أبو سليم في الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيرة أبو سليم الليبي ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع أبو سليم مساء اليوم الأحد في إطار مباريات الجولة الأولى من مجموعات الكونفدرالية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية على ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

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ويقع الزمالك في المجموعة الثانية من الكونفدرالية رفقة أندية ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

ومن المتوقع أن يدخل الفارس الأبيض اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: عمر جابر وحمزة المثلوثي ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي

وسط الملعب:و نبيل عماد دونجا ومحمد أشرف روقا وأحمد زيزو

فى خط الهجوم: شيكابالا وسيف الجزيري وأوباما