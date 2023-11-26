صافرة كولومبية تدير قمة الهلال والنصر في الدوري السعودي

ينتظر عشاق كرة القدم مواجهة نارية بين الهلال والنصر في قمة الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي.

أسند9ت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم مباراة الهلال والنصر إلى طاقم تحكيم كولومبي.

وآشارت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية إلى أن الحكم الكولومبي ويلمار رولدان، الذي قاد نهائي كوبا ليبرتادوريس بين فلومينينسي البرازيلي وبوكا جونيورز الأرجنتيني مؤخراً هو من سيدير مباراة الهلال والنصر في دوري روشن.

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وكان الهلال قد طلب تعيين طاقم تحكيم أجنبي لمباراته أمام النصر.

وسبق وأدار رولدان مباراة للنصر في الدوري السعودي هذا الموسم، حيث قاد لقاء العالمي أمام الوحدة في الجولة السادسة من المسابقة.