"خلصت الحكاية".. شوبير يكشف خطة الزمالك النهائية للتخلص من فتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات الأزمة بين نادي الزمالك ولاعبه أحمد فتوح، والقرار النهائي للطرفين وسط اقتراب اللاعب من الرحيل.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي: "أحمد فتوح بيروح يتمرن في الجيم داخل نادي الزمالك، طبقا للعقوبة، لأنه عارف أنه أيامه معدودة في النادي الأبيض، ودي رغبة الاتنين يعني خلصت الحكاية، وهي مسألة وقت فقط".

أضاف "شوبير": "الزمالك يبحث جاهدا عن أي عرض لأحمد فتوح في يناير للاستفادة منه ماديا، خاصة وأن اللاعب سنه صغير، ولا يشغلهم النادي الذي سينتقل إليه"..

أضاف: "محمد صبحي نفسه يكمل عقده مع الزمالك، وبيقول أنا ندمان وزعلان ولكن النادي لم يرد على أي شيء يخص استمرار الحارس وهناك تمسك بعقوبة بيعه، والزناري بيقول يارب".

جدير بالذكر أن نادي الزمالك قرر عرض الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي للبيع، وإيقافهم شهرا، وخصم مبلغ من عقدهما، بسبب ما بدر منهما بترك معسكر مباراة زد في بطولة الدوري المصري الممتاز.