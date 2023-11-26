الكونفدرالية.. عمر كمال يقود تشكيل فيوتشر في مواجهة سوبر سبورت الجنوب أفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، تشكيل الفريق لمواجهة فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي، بعد قليل في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

الدفاع: عمر كمال ، علي الفيل ، خالد رضا ، باسم علي.

الوسط: غنام محمد ، باباتوندي بيلو، محمد فاروق ، ناصر ماهر ، عبد الكبير الوادي.

الهجوم: أحمد عاطف.

ويجلس على دكة البدلاء: محمود حمدي ، محمد ربيعة ، محمد عبد السلام ، محمد نصير ، كجالي درامي، علي زعزع ، ايمن الصفاقسي ، عمر السعيد ، ومروان محسن.