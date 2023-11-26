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جريزمان يصبح ثاني هدافي نادي أتلتيكو مدريد عبر التاريخ

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز نادي أتلتيكو مدريد على منافسه ريال مايوركا، أمس السبت، بنتيجة 1-0 ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من ، على ملعب ميتروبوليتانو.

وسجل الفرنسي أنطوان جريزمان هدف فوز أتلتيكو في الدقيقة 64 من زمن شوط المباراة الأول، ليرفع رصيده إلى 13 هدفا هذا الموسم بجميع المسابقات.

وبهذا قد وصل المهاجم الفرنسي إلى 170 هدف مع أتلتيكو مدريد منذ انضمامه، ليصبح ثاني هدافي الفريق عبر تاريخه، وعلى بعد 3 أهداف فقط عن الهداف التاريخي للنادي لويس أراجونيس صاحب الـ 173 هدف.

جدير بالذكر، انضم جريزمان إلى أتلتيكو مدريد بموسم 2014/15 قادما من ريال سوسيداد، في صفقة بلغت قيمتها 30 مليون يورو.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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