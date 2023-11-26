"على رأسهم دي خيا".. أكثر 5 لاعبين قيمة تسويقية بدون نادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يوجد بعض اللاعبين أصحاب الشهرة في الملاعب الأوروبية التي لا يربطهم عقد بأي نادي، منهم من قام ناديه بطرده بسبب مشاكل سياسية وقيم أدبية والبعض الآخر انتهت فترة تعاقده ولا يحتاجه الفريق.

ومن ضمن هؤلاء اللاعبين ثنائي نادي مانشستر يونايتد السابقين، الحارس الإسباني دافيد دي خيا والجناح الإنجليزي جيسي لينجارد.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" أكثر 5 لاعبين قيمة تسويقية بدون نادي:

1.الإسباني دافيد دي خيا - 33 عاما - 8 مليون يورو

2.الإنجليزي جيسي لينجارد - 30 عاما - 6 مليون يورو

3.البرتغالي تشاكا - 29 عاما - 5 مليون يورو

4.الهولندي أنور الغازي - 28 عاما - 3 مليون يورو

5.البرتغالي هيلدر كوستا - 29 عاما - 2.80 مليون يورو

كل هؤلاء اللاعبين ينتظرون فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل، من أجل الإنضمام إلى أحد الأندية والعودة إلى المشاركة في المباريات الرسمية، حيث يمتلكون إمكانيات جيدة.