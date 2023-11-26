"في الركبة".. سيراميكا كليوباترا يعلن تفاصيل إصابة أحمد القندوسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف نادي سيراميكا كليوباترا، تفاصيل إصابة الجزائري أحمد القندوسي، لاعب الفريق المعار من الأهلي.

وأوضح نادي سيراميكا كليوباترا، في بيان أن الأشعة التي أجراها أحمد قندوسي لاعب الفريق كشفت تعرضه للإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وجاءت إصابة اللاعب خلال مشاركته في المباراة الودية مع فريقه ضد الجونة، التي أقيمت يوم الجمعة الماضية، على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس.

وأضاف نادي سيراميكا أن التقارير الطبية كشفت أيضا تعرض حسين حسني لاعب الفريق، للإصابة بخلع في الكتف، وجار تحديد فترة علاج وتأهيل كلا اللاعبين، تمهيدًا لعودتهما للتدريبات الجماعية.