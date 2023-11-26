"ثلاثي برشلونة ورونالدو".. أغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت آخر 6 سنوات في قارة أوروبا، إبرام أغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم، حيث دفعت إمكانيات اللاعبين الفذة التي ظهرت في تلك الفترة الأندية الكبيرة إلى دفع أموال طائلة من أجل امتلاكهم.

وضمت القائمة 3 لاعبين تعاقد معهم نادي برشلونة، وثنائي لباريس سان جيرمان، وثلاث لاعبين في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى تواجد البرتغالي كريستيانو في المركز التاسع.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" أغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت":

1.البرازيلي نيمار (222 مليون يورو) - من برشلونة إلى باريس سان جيرمان - 2017/18

2.الفرنسي كيليان مبابي (180 مليون يورو) - من موناكو إلى باريس - 2018/19

3.البرازيلي كوتينيو (135 مليون يورو) - من ليفربول إلى برشلونة - 2017/18

4.الفرنسي ديمبيلي (135 مليون يورو) - من دورتموند إلى برشلونة - 2017/18

5.البرتغالي جواو فيليكس (127 مليون يورو) - بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد - 2019/20

6.الأرجنتيني إنزو فيرنانديز (121 مليون يورو) - من بنفيكا إلى تشيلسي - 2022/23

7.الفرنسي جريزمان (120 مليون يورو) - من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة - 2019/20

8.الإنجليزي جاك جريليش (117 مليون يورو) - من أستون فيلا إلى مانشستر سيتي - 2021/22

9.البرتغالي كريستيانو رونالدو (117 مليون يورو) - من ريال مدريد إلى يوفنتوس - 2018/19

10.الإنجليزي ديكلان رايس (116 مليون يورو) - من وست هام إلى آرسنال - 2023/24