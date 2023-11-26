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"ثلاثي برشلونة ورونالدو".. أغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت آخر 6 سنوات في قارة أوروبا، إبرام أغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم، حيث دفعت إمكانيات اللاعبين الفذة التي ظهرت في تلك الفترة الأندية الكبيرة إلى دفع أموال طائلة من أجل امتلاكهم.

وضمت القائمة 3 لاعبين تعاقد معهم نادي ، وثنائي لباريس سان جيرمان، وثلاث لاعبين في ، بالإضافة إلى تواجد البرتغالي كريستيانو في المركز التاسع.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" أغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت":

1.البرازيلي (222 مليون يورو) - من برشلونة إلى باريس سان جيرمان - 2017/18

2.الفرنسي كيليان مبابي (180 مليون يورو) - من موناكو إلى باريس - 2018/19

3.البرازيلي كوتينيو (135 مليون يورو) - من إلى برشلونة - 2017/18

4.الفرنسي ديمبيلي (135 مليون يورو) - من دورتموند إلى برشلونة - 2017/18

5.البرتغالي جواو فيليكس (127 مليون يورو) - بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد - 2019/20

6.الأرجنتيني إنزو فيرنانديز (121 مليون يورو) - من بنفيكا إلى - 2022/23

7.الفرنسي جريزمان (120 مليون يورو) - من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة - 2019/20

8.الإنجليزي جاك جريليش (117 مليون يورو) - من أستون فيلا إلى مانشستر سيتي - 2021/22

9.البرتغالي (117 مليون يورو) - من إلى يوفنتوس - 2018/19

10.الإنجليزي ديكلان رايس (116 مليون يورو) - من وست هام إلى آرسنال - 2023/24

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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