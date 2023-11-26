رسميا.. الأهلي يحدد رئيس بعثة الفريق المتجهة إلى تنزانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش

أعلن النادي الأهلي عبر بيان رسمي، تعيين عضو مجلس الإدارة "الدماطي" رئيسا لبعثة الفريق الأول لكرة القدم في تنزانيا.

وجاء نص بيان النادي الأهلي كالآتي: "قرر مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تكليف محمد الدماطي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى تنزانيا الخميس المقبل، من أجل ملاقاة يانج أفريكانز ضمن مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: "حرص الدماطي على التنسيق الكامل مع الكابتن خالد بيبو وترتيب كل الأمور الخاصة بالبعثة، وتوفير أحسن الأجواء للجهاز الفني واللاعبين لتحقيق أفضل النتائج".

جدير بالذكر، فاز المارد الأحمر على نظيره ميدياما بنتيجة 3-0، ضمن مباريات الأسبوع الأول من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.