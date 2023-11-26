شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يقترب من قيادة هجوم الأهلي أمام سموحة فى دوري nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الدفع بـ صلاح محسن مهاجم الفريق أساسياً فى مباراة سموحة، المقرر لها الثلاثاء المقبل فى الدوري الممتاز (دوري nile ).

ويعاني الأهلي هجومياً في مباراة سموحة بسبب غياب محمود عبد المنعم كهربا للإيقاف، والفرنسي انتوني موديست للإصابة فى العضلة الضامة.

وقاد كهربا هجوم الأهلي فى مباراة ميدياما الغاني أمس ببطولة دوري أبطال أفريقيا وسجل هدفاً، قبل أن يُشارك صلاح محسن بديلاً ويُسجل هدفاً هو الآخر فى اللقاء الذي فاز فيه المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.

ويتوجه فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى تنزانيا بطائرة خاصة لمواجهة فريق يانج أفريكانز فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي على ميدياما الغاني أمس، السبت، بثلاثية نظيفة باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بالبطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها بالفوز على الوداد المغربي في نهائي النسخة الماضية.

ويلتقي الأهلي مع يانج أفريكانز 2 ديسمبر المقبل فى تنزانيا، علماً بأن الفريق التنزاني خسر فى الجولة الأولى من شباب بلوزداد الجزائري بملعب الأخير بثلاثية نظيفة.

وقرر مجلس الأهلي تكليف محمد الدماطي عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق فى تنزانيا.

مواعيد مباريات الأهلى المقبلة

1-الأهلي وسموحة

الثلاثاء 28 نوفمبر - استاد الأهلي والسلام - في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز

2 - يانج أفريكانز والأهلي

السبت 2 ديسمبر - ملعب بنيامين مكابا - في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا

3 - زد والأهلي

الأربعاء 6 ديسمبر - استاد القاهرة - في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز

4 - الأهلي و شباب بلوزداد

السبت 9 ديسمبر - إستاد القاهرة - في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

على أن يسافر بعدها المارد الأحمر للمشاركة في بطول كأس العالم للأندية، باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الوداد الرياضي المغربي.