شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب الهوكى يتوجه إلى ماليزيا 1 ديسمبر للمشاركة فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه منتخب شباب الهوكى إلى ماليزيا يوم 1 ديسمبر المقبل، لخوض منافسات بطولة كأس العالم المحدد لها الفترة من 5 حتى 17 من نفس الشهر المقبل.

فيما ستعد منتخب الرجال الأول لخوض التصفيات المؤهلة للأولمبياد، وأوقعت القرعة الفراعنة فى مجموعة صعبة بالتصفيات العالمية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. وكان منتخب مصر قد خسر من جنوب أفريقيا فى نهائي البطولة الأفريقية 2-1 وسط جدل تحكيمى كبير بعد إلغاء هدفين لمصر، لتتأهل جنوب أفريقيا لأولمبياد باريس.

وجاءت مصر فى المجموعة الأولى للتصفيات العالمية التى تضم بلجيكا وإسبانيا واليابان وألنمسا وكوريا الجنوبية وأيرلندا. بينما ضمت المجموعة الثانية كلا من إنجلترا وألمانيا ونيوزيلاندا وماليزيا وباكستان وكندا وتشيلي والصين. ويتأهل أصحاب المنتخبات المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى أولمبياد باريس.

تأهل منتخب مصر للهوكى إلى النهائى الأفريقى بالفوزعلى نظيره الأوغندي بنتيجة 9/1 فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، بعدما حقق الفوز على زامبيا بنتيجة 4/1، فى ثالث مواجهاته بالبطولة الأفريقية، كما فاز على غانا بنتيجة 1/ 0 فى ثانى مواجهاته بالبطولة الأفريقية بعد الفوز على كينيا بنتيجة 2 /0 فى أولى مواجهاته بالبطولة.