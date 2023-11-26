شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على أبو سليم الليبى فى القيمة التسويقية.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقص فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة مدربه معتمد جمال شريط مبارياته بدور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الأفريقية أمام فريق أبوسليم الليبي، فى السادسة مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية بحضور 30 ألف مشجع، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بالبطولة.

ويعد لقاء اليوم هو الأول لمعتمد جمال مع الفريق أفريقياً، حيث قاد الزمالك في مباراة واحدة منذ توليه المسئولية، وكانت محلية فى نصف نهائي كأس مصر ونجح فى الوصول بفريقه للمباراة النهائية بعد تخطى بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية.

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 19.23 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لأبو سليم الليبى 650 ألف يورو.

ويتعيّن على الزمالك خوض مباراتين خلال هذا الشهر، لن يقبل جمهوره أى نتيجة أخرى سوى الانتصار، إذا ما أراد الفريق المضى قدماً نحو استعادة بريقه هذا الموسم مرة أخرى.

وبعد انتهاء فترة التوقف الدولي فى نوفمبر الجارى، يستهل الزمالك مشواره فى كأس الكونفدرالية الأفريقية اليوم حينما يستضيف أبو سليم الليبي باستاد القاهرة الدولي في انطلاقة دور المجموعات.

ويتعيّن على الزمالك تحقيق الفوز أمام نظيره الليبي، ليتجنب السيناريو المعقد الذي يطارده في كل موسم، وحسابات التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

وفى 29 نوفمبر يحل الزمالك ضيفاً على مودرن فيوتشر، الذى يقدم مستويات إيجابية وقوية هذا الموسم، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري، والخسارة أمامه ستكون الثالثة على التوالي في المسابقة، وستضع الفريق في ورطة كبيرة.