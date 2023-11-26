شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول ظهور لمصطفى الزنارى بعد عرضه للبيع فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مصطفى الزنارى، لاعب فريق الزمالك الموقوف والمعروض للبيع من جانب إدارة النادى، على تهنئة عمار حمدى لاعب الأهلى المعار للمقاولون بعيد ميلاده. ونشر مصطفى الزنارى صورة تجمعه بلاعب الأهلى عبر موقع تبادل الصور انستجرام، وعلق عليها: "كل سنة وأنت طيب يا أخويا".



الزنارى

ويٌعد هذا هو أول ظهور لمصطفى الزنارى بعد أزمة إيقافه من جانب إدارة النادى على خلفية مغادرة معسكر الفريق، حيث قررت الإدارة إيقاف اللاعب لمدة شهر عرضه للبيع.

الزنارى التزم الصمت وابتعد عن الصورة تماما حتى خوض تدريباته فى الجيم لم يعلن عنها، ولم يستفز الجماهير البيضاء بأى طريقة سواء بصور أو تصريحات، ولكن فى المقابل خرج وكيله وقال: "إن اللاعب أخطأ ومتقبل العقوبة، وكانت أمنية حياته اللعب للزمالك ويُريد الاستمرار مع النادي، وهو تحت أمر الزمالك في أي وقت، لأنه رجل زملكاوي وعائلته زملكاوية".

وأشار وكيل الزنارى إلى أن هذا هو أول خطأ له لكن لسوء حظه أنها حدثت فى التوقيت الحالي الصعب الذي يمر به الفريق والنادي.