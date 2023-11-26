شكرا لقرائتكم خبر عن الفحص الطبي يُحدد موقف موديست من رحلة الأهلي إلى تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضاءلت حظوظ الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي من السفر مع الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز فى بطولة أفريقيا للإصابة، وإن كان الموقف النهائي من سفر اللاعب سيتحدد خلال الساعات المقبلة بعد خضوع اللاعب لفحص طبي.

وغاب موديست عن مباراة الأهلي وميدياما الغاني فى بطولة أفريقيا أمس للإصابة، كما سيغيب عن مباراة سموحة الثلاثاء المقبل فى الدوري المصري.

ويتوجه فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى تنزانيا بطائرة خاصة لمواجهة فريق يانج أفريكانز فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي على ميدياما الغاني أمس، السبت، بثلاثية نظيفة باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بالبطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها بالفوز على الوداد المغربي في نهائي النسخة الماضية.

ويلتقي الأهلي مع يانج أفريكانز 2 ديسمبر المقبل فى تنزانيا، علماً بأن الفريق التنزاني خسر فى الجولة الأولى من شباب بلوزداد الجزائري بملعب الأخير بثلاثية نظيفة.

وقرر مجلس الأهلي تكليف محمد الدماطي عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق فى تنزانيا .

مواعيد مباريات الأهلى

1-الأهلي وسموحة

الثلاثاء 28 نوفمبر - استاد الأهلي والسلام - في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز

2 - يانج أفريكانز والأهلي

السبت 2 ديسمبر - ملعب بنيامين مكابا - في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا

3 - زد والأهلي

الأربعاء 6 ديسمبر - استاد القاهرة - في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز

4 - الأهلي و شباب بلوزداد

السبت 9 ديسمبر - إستاد القاهرة - في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

على أن يسافر بعدها المارد الأحمر للمشاركة فى بطول كأس العالم للأندية، باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الوداد الرياضي المغربي.