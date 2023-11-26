شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يفتقد خدمات أحمد القندوسى فى 3 مباريات.. والعودة أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق سيراميكا، بقيادة أيمن الرمادى، خدمات الجزائرى أحمد القندوسى لاعب وسط الفريق المعار من الأهلى، 4 أسابيع بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة الفريق الودية أمام الجونة الجمعة الماضى.

وكشفت الأشعة التي أجراها الجزائرى أحمد قندوسي لاعب فريق سيراميكا تعرضه لجزع في الرباط الداخلي للركبة، خلال ودية الفريق أمام الجونة، التى أقيمت مساء الجمعة، على ملعب بتروسبورت فى التجمع الخامس.

ويغيب أحمد القندوسى عن مباريات سيراميكا أمام البنك الأهلى 1 ديسمبر المقبل، وإنبى 5 ديسمبر، وفيوتشر 14 ديسمبر المقبل.

ومن المنتظر أن يعود أحمد القندوسى للمشاركة مرة أخرى مع سيراميكا أمام الأهلى في كأس السوبر المحلى الذى ستقام فى الإمارات المقرر لها 25 ديسمبر، ثم مواجهة الزمالك في الدورى 2 يناير المقبل.

وبدأ سيراميكا مبارياته فى دورى Nile بالهزيمة من الاتحاد السكندرى بهدف نظيف، ثم التعادل مع فاركو بهدفين لمثلهما، ثم الفوز على الداخلية برباعية نظيفة، ثم الخسارة من طلائع الجيش بهدف نظيف، ثم الفوز على بيراميدز بهدفين نظيفين، ثم الهزيمة من الأهلى بهدفين مقابل هدف.

ويحتل سيراميكا المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط بعدما لعب 6 لقاءات فاز فى مباراتين وتعادل فى لقاء وخسر ثلاث مباريات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.