شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب كرة الصالات يواجه السعودية مرتين وديًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر لكرة الصالات، بقيادة المدير الفني جهاد عرفة، مواجهتين وديتين أمام منتخب السعودية الأولمبي فى السادسة مساء غد، الاثنين والأربعاء المقبل، على الصالة المغطاة باستاد القاهرة فى إطار خطة إعداد الفراعنة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.
ووافق الجهاز الفنى للمنتخب على خوض مباراتين وديتين رغم غياب القوام الأساسى بالكامل لتجربة العناصر الجديدة التي تم ضمها من المعسكر الأخير لخوض الوديتين، وذلك للوقوف على مستواهم فى أول احتكاك دولي قبل إرسال القائمة النهائية التي ستخوض منافسات كأس الأمم القادمة.
ويضم الجهاز الفنى المعاون كلاً من سامح صالح مدرباً عاماً، ياسر عبدالخالق مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، وأحمد ممدوح المدلك وأحمد حسن مدير المهمات.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز