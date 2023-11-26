شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب كرة الصالات يواجه السعودية مرتين وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر لكرة الصالات، بقيادة المدير الفني جهاد عرفة، مواجهتين وديتين أمام منتخب السعودية الأولمبي فى السادسة مساء غد، الاثنين والأربعاء المقبل، على الصالة المغطاة باستاد القاهرة فى إطار خطة إعداد الفراعنة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

ووافق الجهاز الفنى للمنتخب على خوض مباراتين وديتين رغم غياب القوام الأساسى بالكامل لتجربة العناصر الجديدة التي تم ضمها من المعسكر الأخير لخوض الوديتين، وذلك للوقوف على مستواهم فى أول احتكاك دولي قبل إرسال القائمة النهائية التي ستخوض منافسات كأس الأمم القادمة.

واختار المدير الفنى لمنتخب الصالات قائمة تضم 14 لاعباً فقط وهم جمال عبد الناصر، على رمضان، خالد وليد،صلاح فرج الله السمان، أحمد على، محمد جمال رجب، أحمد مصطفى فرج، محمود عبدالوهاب، محمد سعيد لبيب، محمود فتحى عبد الله، إبراهيم السيد صلاح، على فرج، مصطفى حسانين وأحمد عبدالرحمن ضاحى.

ويضم الجهاز الفنى المعاون كلاً من سامح صالح مدرباً عاماً، ياسر عبدالخالق مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، وأحمد ممدوح المدلك وأحمد حسن مدير المهمات.