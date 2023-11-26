شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر 5 دول تصديرا للمحترفين بدوري nile.. نيجيريا فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتربع نيجيريا على صدارة الدول الأكثر تصديرا للاعبين المحترفين إلى الدوري المصري برصيد 21 لاعبين، فى ظل نجاح تجارب عديدة للاعبي النسور الخضر في دوري nile خلال الفترة الماضية، الأمر الذي جلب عددا من أندية الدوري الممتاز للتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين النيجيريين.

واللاعبون الـ21 من نيجيريا هم جودوين شيكا وبول جوليوس لاعبا طلائع الجيش، جون إيبوكا لاعب سيراميكا، جابرييل شكويدي ولوكي ايمانويل ودانيل ايده لاعبي الجونة، فابيو أكيم وافياني وسدوم وآدمو محمد، لاعبي بلدية المحلة، كينجسلي سوكاري لاعب فاركو، صديق أوجولا ورشيد أحمد وصامويل أمادي وافيولوا لاعبي سيراميكا، ايزي اميكا لاعب المصري، كليتشي وفانوم ألفريد وإبراهيم ايولا وتونجي اموتوشو لاعبي الداخلية، جونيور أجايي وأبو بكر ليادي وايمانويل ايهيزو لاعبي سموحة، باباتوندي مارتينز لاعب مودرن فيوتشر، شوبوالي لاعب المقاولون العرب، وسليمان كيركي لاعب إنبي.

وفي المركز الثاني تأتي تونس بـ14 لاعباً وهم علي معلول ومحمد الضاوي كريستو لاعبا الأهلي، وفخر الدين بن يوسف وإلياس الجلاصي لاعبا المصري، وحمدي النقاز لاعب الإسماعيلي وحمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري لاعب الزمالك، حسام دقدوق لاعب طلائع الجيش، نور الزمان الزموري لاعب بلدية المحلة ، سيف تقا لاعب الاتحاد السكندري، عزمي غوما لاعب فاركو، أشرف العفلي لاعب الداخلية، أيمن الصفاقسي لاعب فيوتشر، رفيق كابو لاعب إنبي.

وتأتي المغرب فى المركز الثالث على صدارة الدول التي تصدر لاعبين محترفين للدوري المصري برصيد 7 لاعبين، في ظل نجاح تجارب عديدة للاعبين المغاربة في دوري nile، واللاعبين المغاربة هم رضا سليم لاعب الأهلي وأحمد بلحاج لاعب الجونة، ووليد الكرتي ومحمد الشيبي لاعبي بيراميدز وعبد الكبير الوادي لاعب مودرن فيوتشر ولحسن دحدوح وعبد اللطيف بن قسو لاعبي سموحة.

وفي المركز الرابع الجزائر بعد 5 لاعبين وهم أحمد القندوسي لاعب سيراميكا ، رزقي حمرون لاعب فاركو ، عماد الدين بوبكر لاعب المقاولون العرب، عبد الرحيم دغموم وغيلاس غناوي لاعبي المصر.

وفي المركز الخامس غانا بعدد 5 لاعبين وهم ساليفو مورو وبنجامين بواتنج لاعبي الاتحاد، اسحاقو يعقوبو لاعب البنك الأهلي، جوستيس ارثر لاعب سيراميكا، ليستويل امانكونا لاعب المصري.